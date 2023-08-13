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13 августа, 16:31

Повреждены многоэтажка и 15 машин: Причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА

Губернатор Гладков назвал удар БПЛА причиной повреждения многоэтажки в Белгороде

<p>В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/3279" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

После предполагаемого взрыва в многоэтажке на улице Есенина в Белгороде пострадали фасад здания, 15 припаркованных рядом автомобилей, травмы никто не получил. Такие уточнённые данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков и публикует фото с места.

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

"После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Самое главное — пострадавших нет. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением", уточнил он в телеграм-канале.

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

ЧП произошло в 17:43 мск, предварительной версией называется удар беспилотника. По словам губернатора, у нескольких квартир выбиты стёкла, поломаны кондиционеры на здании, посечён фасад. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

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Напомним, местные жители услышали взрыв в доме на улице Есенина в Белгороде. Они писали, что в результате повреждены фасад здания и два припаркованных автомобиля.

Татьяна Миссуми
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