Повреждены многоэтажка и 15 машин: Причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА

После предполагаемого взрыва в многоэтажке на улице Есенина в Белгороде пострадали фасад здания, 15 припаркованных рядом автомобилей, травмы никто не получил. Такие уточнённые данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков и публикует фото с места.

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

"После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Самое главное — пострадавших нет. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением", — уточнил он в телеграм-канале.

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

В Белгороде пострадала многоэтажка от предполагаемого взрыва. Фото © t.me / Настоящий Гладков

ЧП произошло в 17:43 мск, предварительной версией называется удар беспилотника. По словам губернатора, у нескольких квартир выбиты стёкла, поломаны кондиционеры на здании, посечён фасад. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.