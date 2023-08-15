ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, два человека пострадали

Под обстрел Вооружённых сил Украины попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, в котором шли восстановительные работы, в результате ранения получили два человека — мужчина и женщина.

"Мужчина в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное", — написал Гладков в телеграм-канале.