ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, два человека пострадали
Под обстрел Вооружённых сил Украины попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, в котором шли восстановительные работы, в результате ранения получили два человека — мужчина и женщина.
"Мужчина в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное", — написал Гладков в телеграм-канале.
А накануне, 14 августа, в Белгородской области система ПВО сбила две цели в районе села Пушкарное. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo