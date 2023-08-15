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15 августа, 10:50

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, два человека пострадали

Под обстрел Вооружённых сил Украины попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, в котором шли восстановительные работы, в результате ранения получили два человека — мужчина и женщина.

"Мужчина в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное", — написал Гладков в телеграм-канале.

Житель Белгородской области получил ранения головы и спины от взрыва боеприпаса

Житель Белгородской области получил ранения головы и спины от взрыва боеприпаса

А накануне, 14 августа, в Белгородской области система ПВО сбила две цели в районе села Пушкарное. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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