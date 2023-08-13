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13 августа, 19:26

Житель Белгородской области получил ранения головы и спины от взрыва боеприпаса

Житель посёлка Борисовка Белгородской области пострадал в результате чрезвычайного происшествия. Как сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в частном доме сдетонировал неизвестный боеприпас.

"Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава области.

Гладков: Пять квартир и 16 машин получили повреждения при атаке БПЛА в Белгороде

Гладков: Пять квартир и 16 машин получили повреждения при атаке БПЛА в Белгороде

Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью четыре дрона ВСУ за сутки. Первый был уничтожен накануне в 17:30, второй — сегодня в районе 04:00, третий — около 11:00, а четвёртый — около 13:30.

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t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
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