Житель Белгородской области получил ранения головы и спины от взрыва боеприпаса
Житель посёлка Борисовка Белгородской области пострадал в результате чрезвычайного происшествия. Как сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в частном доме сдетонировал неизвестный боеприпас.
"Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава области.
Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью четыре дрона ВСУ за сутки. Первый был уничтожен накануне в 17:30, второй — сегодня в районе 04:00, третий — около 11:00, а четвёртый — около 13:30.
t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)