Под Шебекином система ПВО сбила беспилотник

В Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это произошло над селом Никольское.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны уточнили, что был сбит беспилотник самолётного типа.