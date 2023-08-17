Под Шебекином система ПВО сбила беспилотник
Гладков: Система ПВО сбила БПЛА над селом Никольское в Белгородской области
В Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это произошло над селом Никольское.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны уточнили, что был сбит беспилотник самолётного типа.
Ранее Лайф сообщал, что в России появилось приложение для жалоб о беспилотниках. Его презентовал "Народный фронт".
ТАСС / Дмитрий Ягодкин