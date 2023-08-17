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17 августа, 20:11

Под Шебекином система ПВО сбила беспилотник

Гладков: Система ПВО сбила БПЛА над селом Никольское в Белгородской области

В Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это произошло над селом Никольское.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны уточнили, что был сбит беспилотник самолётного типа.

ПВО в Белгородской области пресекла очередную попытку ВСУ атаковать Россию дронами

ПВО в Белгородской области пресекла очередную попытку ВСУ атаковать Россию дронами

Ранее Лайф сообщал, что в России появилось приложение для жалоб о беспилотниках. Его презентовал "Народный фронт".

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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