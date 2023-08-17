В России появилось приложение для жалоб о беспилотниках

Народный фронт (НФ) презентовал мобильное приложение "Радар", с помощью которого можно сообщить о возможной чрезвычайной ситуации или о подозрительном объекте в небе, включая беспилотники. Как сообщает пресс-служба организации, разработка уже доступна для пользователей Android.

НФ разработал приложение "Радар" для сообщений о подозрительных беспилотниках. Видео © Telegram / Народный фронт

"Если вы заметите подозрительные объекты — беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, — просто откройте приложение, расположите свой телефон по направлению движения объекта и выберите, что вы увидели. Далее нажмите кнопку "Сообщить". Ваш сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер", — говорится в описании к приложению.

Также в "Радаре" можно дополнительно отправить фотографию и описание подозрительного объекта. Что касается пользователей Apple, то они могут сообщать о беспилотниках через бот Кибердружины Народного фронта в Telegram.