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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 07:22
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ПВО в Белгородской области пресекла очередную попытку ВСУ атаковать Россию дронами

Минобороны РФ сообщило о сбитом в Белгородской области украинском беспилотнике

Около девяти утра 17 августа Украина попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что украинская сторона попыталась атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Его уничтожили силами ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

"Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.

ВСУ пытались синхронно атаковать два региона России беспилотниками самолётного типа
ВСУ пытались синхронно атаковать два региона России беспилотниками самолётного типа

Ранее Лайф писал о том, что за сутки российские средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников, штурмовик Су-25, четыре ракеты РСЗО HIMARS и два снаряда РСЗО "Ураган".

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Илья Суриков
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