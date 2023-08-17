ПВО в Белгородской области пресекла очередную попытку ВСУ атаковать Россию дронами
Минобороны РФ сообщило о сбитом в Белгородской области украинском беспилотнике
Около девяти утра 17 августа Украина попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинская сторона попыталась атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Его уничтожили силами ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.
"Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф писал о том, что за сутки российские средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников, штурмовик Су-25, четыре ракеты РСЗО HIMARS и два снаряда РСЗО "Ураган".
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