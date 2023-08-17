ПВО в Белгородской области пресекла очередную попытку ВСУ атаковать Россию дронами

Около девяти утра 17 августа Украина попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что украинская сторона попыталась атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Его уничтожили силами ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

"Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.