ВСУ пытались синхронно атаковать два региона России беспилотниками самолётного типа

Российская система ПВО уничтожила беспилотник над Суджанским районом Курской области, которым ВСУ пытались атаковать регион синхронно с Белгородской областью. В результате никто не пострадал, разрушений нет, сообщает Минобороны.

"Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области", — указано в тексте.

Попытка украинской атаки была совершена около 11:30 по московскому времени. Беспилотник относится к аппаратам самолётного типа, добавили в ведомстве.