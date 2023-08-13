ВСУ пытались синхронно атаковать два региона России беспилотниками самолётного типа
Российская ПВО сбила украинский дрон над Курской областью
Российская система ПВО уничтожила беспилотник над Суджанским районом Курской области, которым ВСУ пытались атаковать регион синхронно с Белгородской областью. В результате никто не пострадал, разрушений нет, сообщает Минобороны.
"Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области", — указано в тексте.
Попытка украинской атаки была совершена около 11:30 по московскому времени. Беспилотник относится к аппаратам самолётного типа, добавили в ведомстве.
Также в Минобороны сообщали, что российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в Белгородской области.
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