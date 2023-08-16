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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 11:40
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Российские военные сбили украинский Су-25 и 26 дронов

Конашенков: ПВО сбила украинский Су-25, снаряды РСЗО HIMARS и 26 беспилотников

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, четыре ракеты РСЗО HIMARS, два снаряда РСЗО "Ураган" и 26 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Новотроицкое ДНР уничтожен самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган". Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Всего с начала проведения СВО подразделения ВС России уничтожили 459 самолётов, 246 вертолётов, 5787 беспилотников, 431 ЗРК, 11 330 танков и других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины. Также, по словам представителя Минобороны РФ, поражены 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня ВСУ, 5901 орудие полевой артиллерии и миномёт и 12 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

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Наталья Исакова
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