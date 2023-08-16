Конашенков: ВСУ лишились 70 бойцов на Краснолиманском и Херсонском направлениях

Российские войска за прошедшие сутки нанесли крупное поражение украинским подразделениям на Краснолиманском и Херсонском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 16 августа, специальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Так, на Краснолиманском направлении Вооружённые силы России отразили атаку противника благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск "Центр".

"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", — отчитался представитель военного ведомства.

На Херсонском направлении, уточнил Конашенков, в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.