Более 400 военнослужащих потеряла украинская армия за последние сутки на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил на ежедневном брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Так, на Запорожском направлении были отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино.

"Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", — перечислил представитель военного ведомства.

Ещё хуже дела у ВСУ обстоят на Донецком направлении, где подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с российской авиацией и артиллерией отразили 11 атак противника.

"Потери противника на данном направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20", — перечислил Конашенков.