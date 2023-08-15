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Опубликовано 15 августа 2023, 12:39
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Почти полтысячи бойцов потеряла украинская армия всего на двух направлениях

Конашенков: ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях 430 бойцов

Более 400 военнослужащих потеряла украинская армия за последние сутки на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил на ежедневном брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Так, на Запорожском направлении были отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино.

"Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", — перечислил представитель военного ведомства.

Ещё хуже дела у ВСУ обстоят на Донецком направлении, где подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с российской авиацией и артиллерией отразили 11 атак противника.

"Потери противника на данном направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20", — перечислил Конашенков.

Украинская армия лишилась 150 бойцов и двух танков на смертоносном Донецком направлении
Украинская армия лишилась 150 бойцов и двух танков на смертоносном Донецком направлении

Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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