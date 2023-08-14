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14 августа, 13:03

Украинская армия лишилась 150 бойцов и двух танков на смертоносном Донецком направлении

Спикер МО РФ Конашенков: ВСУ потеряли 150 бойцов на Донецком направлении

Украинская армия за последние сутки потеряла на Донецком направлении до 150 военных и два танка. Такими данными поделился на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, подразделения Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отразили шесть атак противника.

"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: FH-70 производства Великобритании и "Мста-Б", — указал Конашенко.

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Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

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ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Марина Калегина
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