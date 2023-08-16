Россиян предложили штрафовать на полмиллиона за фото и видео с атак дронов
Клишас: Подготовлен законопроект о запрете на фото и видео атак дронов
Сенаторы разработали проект о запрете на публикацию в Сети и СМИ фото или видео атак по территории России. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По словам парламентария, запрет, в частности, касается последствий атак беспилотников, а также распространения других военных сведений, в том числе данных о месте расположения систем ПВО и особенностях их работы. Исключение, как отметил Клишас, составят случаи, когда такая информация была обнародована Минобороны РФ.
"Законопроекты дополняют Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ новыми статьями, устанавливающими ответственность за публичное распространение информации, в том числе фото или видеоматериалов, позволяющих идентифицировать место нахождения ВС РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения", — приводит ТАСС слова сенатора.
Так, предлагается установить административные наказания в виде штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей. В Уголовном кодексе же могут прописать наказание вплоть до трехлетнего тюремного срока.
Напомним, ещё в мае депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести административную и уголовную ответственность за съёмку работы систем ПВО. Он пояснил, что распространение таких кадров помогает противнику корректировать свои удары. С ним согласны и в Крыму.
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