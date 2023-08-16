Россиян предложили штрафовать на полмиллиона за фото и видео с атак дронов

Сенаторы разработали проект о запрете на публикацию в Сети и СМИ фото или видео атак по территории России. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам парламентария, запрет, в частности, касается последствий атак беспилотников, а также распространения других военных сведений, в том числе данных о месте расположения систем ПВО и особенностях их работы. Исключение, как отметил Клишас, составят случаи, когда такая информация была обнародована Минобороны РФ.

"Законопроекты дополняют Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ новыми статьями, устанавливающими ответственность за публичное распространение информации, в том числе фото или видеоматериалов, позволяющих идентифицировать место нахождения ВС РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения", — приводит ТАСС слова сенатора.