В Крыму средства ПВО сбили украинскую ракету С-200

В ночь на 19 августа киевский режим попытался атаковать Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Средства ПВО обнаружили и сбили ракету, сообщили в Министерстве обороны России.

"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.

Жертв и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.