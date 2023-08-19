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19 августа, 04:18

В Крыму средства ПВО сбили украинскую ракету С-200

Минобороны: Киев попытался атаковать Крым ракетой С-200, средства ПВО сбили её

В ночь на 19 августа киевский режим попытался атаковать Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Средства ПВО обнаружили и сбили ракету, сообщили в Министерстве обороны России.

"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.

Жертв и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.

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Российская ПВО уже сбивала подобные ракеты неоднократно. Так, например, 12 августа Киев попытался дважды атаковать Крымский мост С-200, переоборудованной в ударный вариант. Разрушений и пострадавших в результате обеих атак не было.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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