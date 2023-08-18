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18 августа, 01:52

Минобороны рассказало о попытке Киева атаковать Москву беспилотником

МО РФ: Киевский режим попытался совершить теракт с применением БПЛА в Москве

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 18 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку террористической атаки ВСУ и сбили беспилотник.

"18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что после воздействия средств поражения ПВО дрон изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.

Ранее об уничтожении беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. На месте работают экстренные службы. В аэропорту Внуково временно в целях безопасности отложили вылеты и прилёты самолётов.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Никита Никонов
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