Минобороны рассказало о попытке Киева атаковать Москву беспилотником

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 18 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку террористической атаки ВСУ и сбили беспилотник.

"18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.