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18 августа, 01:43

Во Внуково отложили вылеты и прилёты самолётов

ТАСС: Аэропорт Внуково временно закрыл воздушное пространство

В московском аэропорту Внуково временно закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилёты отложены", — говорится в сообщении.

Уточняется, что часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты.

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ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Никита Никонов
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