Во Внуково отложили вылеты и прилёты самолётов
ТАСС: Аэропорт Внуково временно закрыл воздушное пространство
В московском аэропорту Внуково временно закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилёты отложены", — говорится в сообщении.
Уточняется, что часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник в районе Экспоцентра. По словам градоначальника, предварительно, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные службы.
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ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева