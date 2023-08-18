Во Внуково отложили вылеты и прилёты самолётов

В московском аэропорту Внуково временно закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилёты отложены", — говорится в сообщении.

Уточняется, что часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты.