Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Экспоцентра в Москве
Мэр Собянин сообщил об уничтожении беспилотника при попытке пролёта на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник при попытке прорыва на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Видео с места уничтожения беспилотника в районе Экспоцентра в Москве. Видео © SHOT
"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.
По словам Собянина, предварительно пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные службы.
ТАСС / Виталий Невар