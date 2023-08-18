Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Экспоцентра в Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник при попытке прорыва на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Видео с места уничтожения беспилотника в районе Экспоцентра в Москве. Видео © SHOT

"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.