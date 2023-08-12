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12 августа, 13:06

В Минобороны рассказали, чем Киев попытался ударить по Крымскому мосту во второй раз

Минобороны РФ: Киев вновь пытался ударить по Крымскому мосту ракетой С-200

Киевский режим вновь попытался ударить по Крымскому мосту переделанной ракетой ПВО С-200 в субботу, 12 августа. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"12 августа около 15:00 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200", — отметили в ведомстве.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинскую ракету. По данным Минобороны, разрушений и пострадавших в результате случившегося нет.

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Напомним, днём 12 августа на Крымском мосту дважды перекрывали движение. Оба раза это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету. Во второй раз ситуация повторилась — вновь была сбита ракета.

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Никита Осипов
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