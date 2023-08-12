В Минобороны рассказали, чем Киев попытался ударить по Крымскому мосту во второй раз

Киевский режим вновь попытался ударить по Крымскому мосту переделанной ракетой ПВО С-200 в субботу, 12 августа. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"12 августа около 15:00 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200", — отметили в ведомстве.