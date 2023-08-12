"Без ответа не останутся": Захарова прокомментировала варварские атаки Киева на Крымский мост
Захарова назвала варварскими попытки Киева атаковать Крымский мост
Россия решительно осуждает террористические атаки на Крымский мост, действия Киева не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её слова опубликованы на сайте ведомства.
Дипломат указала, что Крымский мост подвергается атакам с осени 2022 года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан. Кроме того, Захарова напомнила и о ночной атаке украинских беспилотников на Крым.
"Подобные диверсии дают международной общественности возможность ещё раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", — подчеркнула она.
Лайф напоминает, что днём в субботу, 12 августа, два раза перекрывали движение по Крымскому мосту. В первый это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету. Во второй раз ситуация повторилась, вновь была сбита ракета. Кроме того, минувшей ночью Крым атаковали 20 украинских беспилотников. Так, 14 из них уничтожила система ПВО, ещё шесть — были подавлены средствами РЭБ.
VK / МИД России