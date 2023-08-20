БПЛА врезался в крышу ж/д вокзала в Курске, пять человек получили ранения
В Курске сбитый беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол", — написал глава области в телеграм-канале, добавив, что все оперативные службы находятся на месте.
Беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске. Видео © t.me / SHOT
А ранее Роман Старовойт сообщил о трёх раненых после обстрела ВСУ села Волфино под Курском. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.
Кадр видео t.me / SHOT