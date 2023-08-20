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20 августа, 01:02

БПЛА врезался в крышу ж/д вокзала в Курске, пять человек получили ранения

В Курске сбитый беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол", — написал глава области в телеграм-канале, добавив, что все оперативные службы находятся на месте.

Беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске. Видео © t.me / SHOT

Предотвращён удар БПЛА самолётного типа по Белгороду

Предотвращён удар БПЛА самолётного типа по Белгороду

А ранее Роман Старовойт сообщил о трёх раненых после обстрела ВСУ села Волфино под Курском. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.

Обложка ©

Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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