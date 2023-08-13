Три человека ранены при попадании ракеты ВСУ в жилой дом в Курской области

Украинские военные обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, одна из ракет угодила в жилой дом. Три человека получили ранения, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано десять прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя", — написал он в телеграм-канале.

У пострадавших осколочные ранения средней тяжести, их доставили в центральную районную больницу. При необходимости пациентов отправят в областное медучреждение.