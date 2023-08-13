Три человека ранены при попадании ракеты ВСУ в жилой дом в Курской области
Губернатор Старовойт сообщил о трёх раненных после обстрела ВСУ села под Курском
Украинские военные обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, одна из ракет угодила в жилой дом. Три человека получили ранения, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
"Зафиксировано десять прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя", — написал он в телеграм-канале.
У пострадавших осколочные ранения средней тяжести, их доставили в центральную районную больницу. При необходимости пациентов отправят в областное медучреждение.
Ранее сообщалось, что сегодня российская система ПВО уничтожила беспилотник над Суджанским районом Курской области, которым ВСУ пытались атаковать регион синхронно с Белгородской областью. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий