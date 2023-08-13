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13 августа, 13:02

Три человека ранены при попадании ракеты ВСУ в жилой дом в Курской области

Губернатор Старовойт сообщил о трёх раненных после обстрела ВСУ села под Курском

Украинские военные обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, одна из ракет угодила в жилой дом. Три человека получили ранения, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано десять прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя", — написал он в телеграм-канале.

У пострадавших осколочные ранения средней тяжести, их доставили в центральную районную больницу. При необходимости пациентов отправят в областное медучреждение.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области

Ранее сообщалось, что сегодня российская система ПВО уничтожила беспилотник над Суджанским районом Курской области, которым ВСУ пытались атаковать регион синхронно с Белгородской областью. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

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ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Татьяна Миссуми
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