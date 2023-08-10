Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области, неудачная атака ВСУ произошла вечером 9 августа. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, боевой БПЛА прилетел с Украины в посёлок Тёткино Глушковского района (2 км от границы), рухнул и взорвался на территории мелькомбината. В результате никто не пострадал, разрушений нет.