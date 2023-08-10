Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области, неудачная атака ВСУ произошла вечером 9 августа. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, боевой БПЛА прилетел с Украины в посёлок Тёткино Глушковского района (2 км от границы), рухнул и взорвался на территории мелькомбината. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
А ранее Лайф сообщал, что боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами рухнул в поле в Крыму. Пострадавших и разрушений на земле нет.
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