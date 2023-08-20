Летевший на Москву дрон подавили, он упал в безлюдном районе
Минобороны заявило, что летевший на Москву БПЛА был подавлен средствами РЭБ
Утром 20 августа дежурные силы ПВО пресекли попытку беспилотника атаковать объекты на территории Москвы и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА был обнаружен над территорией Ступинского района Подмосковья и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее о пресечении попытки пролёта беспилотника на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил военных за работу.
Обложка ©
Unsplash