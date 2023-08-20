Летевший на Москву дрон подавили, он упал в безлюдном районе

Утром 20 августа дежурные силы ПВО пресекли попытку беспилотника атаковать объекты на территории Москвы и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА был обнаружен над территорией Ступинского района Подмосковья и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.