Регион

Уведомления отключены

20 августа, 02:35

Летевший на Москву дрон подавили, он упал в безлюдном районе

Минобороны заявило, что летевший на Москву БПЛА был подавлен средствами РЭБ

Утром 20 августа дежурные силы ПВО пресекли попытку беспилотника атаковать объекты на территории Москвы и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА был обнаружен над территорией Ступинского района Подмосковья и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.

БПЛА врезался в крышу ж/д вокзала в Курске, пять человек получили ранения

БПЛА врезался в крышу ж/д вокзала в Курске, пять человек получили ранения

Ранее о пресечении попытки пролёта беспилотника на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил военных за работу.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров