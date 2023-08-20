Собянин сообщил, что силы ПВО пресекли попытку пролёта беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО пресекли попытку пролёта беспилотника на столицу. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — сообщил Собянин.