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20 августа, 01:52

Собянин сообщил, что силы ПВО пресекли попытку пролёта беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО пресекли попытку пролёта беспилотника на столицу. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — сообщил Собянин.

БПЛА врезался в крышу ж/д вокзала в Курске, пять человек получили ранения

БПЛА врезался в крышу ж/д вокзала в Курске, пять человек получили ранения

Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Экспоцентра в Москве. Позднее появилось видео взрыва БПЛА.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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