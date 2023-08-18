Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве
Mash показал видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве
Момент взрыва уничтоженного беспилотника возле бизнес-центра "Москва-Сити" попал на видео. Кадры опубликовал Mash.
Российские средства ПВО поразили украинский БПЛА, после чего он взорвался возле Экспоцентра в Москве. Видео © t.me / Mash
На кадрах видна яркая вспышка и последовавший за ней небольшой столб дыма. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента, как стало известно ранее, нет.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Там было зафиксировано незначительное обрушение на площади 25–30 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.
t.me / Mash