Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве

На кадрах видна яркая вспышка и последовавший за ней небольшой столб дыма. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента, как стало известно ранее, нет.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Там было зафиксировано незначительное обрушение на площади 25–30 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.