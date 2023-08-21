В Москве после инцидента с беспилотником временно закрыли два аэропорта
В аэропорту Домодедово ограничили вылет и прилёт рейсов
Столичный аэропорт Домодедово вслед за Внуково временно ограничил вылет и прилёт рейсов. Там пояснили, что такой режим действует с 06:26 сегодняшнего утра.
Как передаёт ТАСС, объяснили это в воздушной гавани решением Государственной корпорации по организации воздушного движения (Росавиация). Оно принято "в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов".
Напомним, ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Обошлось без пострадавших. Вскоре стало известно о временном закрытии аэропорта Внуково.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин