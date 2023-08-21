В Москве после инцидента с беспилотником временно закрыли два аэропорта

Столичный аэропорт Домодедово вслед за Внуково временно ограничил вылет и прилёт рейсов. Там пояснили, что такой режим действует с 06:26 сегодняшнего утра.

Как передаёт ТАСС, объяснили это в воздушной гавани решением Государственной корпорации по организации воздушного движения (Росавиация). Оно принято "в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов".