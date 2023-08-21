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21 августа, 05:04
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В аэропорту Внуково временно ограничили приём и отправку самолётов

Столичный аэропорт Внуково временно ограничил приём и отправку авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что это было сделано "по не зависящим от аэропорта причинам".

"В целях безопасности с 06:25 [мск] часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — рассказали в пресс-службе.

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Напомним, ранее сегодня утром в Минобороны России сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Обошлось без пострадавших.

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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Андрей Григорьев
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