В аэропорту Внуково временно ограничили приём и отправку самолётов
Столичный аэропорт Внуково временно ограничил приём и отправку авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что это было сделано "по не зависящим от аэропорта причинам".
"В целях безопасности с 06:25 [мск] часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее сегодня утром в Минобороны России сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Обошлось без пострадавших.
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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова