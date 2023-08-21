Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника
Воробьёв: Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Подмосковье
Экстренные службы работают на месте падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе. Обложка © T.me / "Воробьёв LIVE"
Два человека пострадали при падении уничтоженного беспилотника в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра", — написал он в своём телеграм-канале.
Травмы получили местные жители. Мужчину пришлось везти в больницу, а женщина от госпитализации отказалась. В трёх домах оказались выбиты окна. На месте ЧП работают экстренные службы.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня в 06:50 мск средства РЭБ подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. По данным Минобороны, дрон упал в Рузском районе. В 08:16 мск была уничтожена вторая "птичка", её сбили над Истринским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Почти 50 рейсов были перенаправлены в другие города, но сейчас столичные воздушные гавани работают штатно.