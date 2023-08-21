Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Два человека пострадали при падении уничтоженного беспилотника в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра", — написал он в своём телеграм-канале.