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21 августа, 07:07

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Воробьёв: Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Подмосковье

<p>Экстренные службы работают на месте падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/vorobiev_live/5228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Воробьёв LIVE"</a></p>

Экстренные службы работают на месте падения обломков сбитого БПЛА в Истринском районе. Обложка © T.me / "Воробьёв LIVE"

Два человека пострадали при падении уничтоженного беспилотника в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра", — написал он в своём телеграм-канале.

Травмы получили местные жители. Мужчину пришлось везти в больницу, а женщина от госпитализации отказалась. В трёх домах оказались выбиты окна. На месте ЧП работают экстренные службы.

В Московской области сработали системы ПВО под Звенигородом

В Московской области сработали системы ПВО под Звенигородом

Как уже рассказывал Лайф, сегодня в 06:50 мск средства РЭБ подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. По данным Минобороны, дрон упал в Рузском районе. В 08:16 мск была уничтожена вторая "птичка", её сбили над Истринским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Почти 50 рейсов были перенаправлены в другие города, но сейчас столичные воздушные гавани работают штатно.

Николь Вербер
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