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21 августа, 05:33

В Московской области сработали системы ПВО под Звенигородом

Рядом с городом Звенигородом в Московской области сработали системы ПВО. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, причиной стал беспилотный летательный аппарат. Свидетели говорят, что в небе был слышен громкий взрыв.

В аэропорту Внуково временно ограничили приём и отправку самолётов

В аэропорту Внуково временно ограничили приём и отправку самолётов

Уточняется, что во всех аэропортах столицы ввели режим "Ковёр". Эта мера используется, когда в небе замечают неизвестные объекты.

Ранее Лайф рассказывал о том, что средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник, который потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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