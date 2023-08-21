В Московской области сработали системы ПВО под Звенигородом

Рядом с городом Звенигородом в Московской области сработали системы ПВО. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, причиной стал беспилотный летательный аппарат. Свидетели говорят, что в небе был слышен громкий взрыв.

Уточняется, что во всех аэропортах столицы ввели режим "Ковёр". Эта мера используется, когда в небе замечают неизвестные объекты.