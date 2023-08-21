Собянин подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к Москве
Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник при подлёте к Москве, пострадавших нет
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Обошлось без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале Собянина.
Напомним, утром 21 августа средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья, он упал в Рузском районе. Обошлось без пострадавших. Стало известно о временном закрытии аэропортов Внуково и Домодедово. Затем Минобороны сообщило об уничтожении второго украинского дрона.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов