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21 августа, 05:36

Собянин подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник при подлёте к Москве, пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Обошлось без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале Собянина.

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Напомним, утром 21 августа средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья, он упал в Рузском районе. Обошлось без пострадавших. Стало известно о временном закрытии аэропортов Внуково и Домодедово. Затем Минобороны сообщило об уничтожении второго украинского дрона.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Андрей Григорьев
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