Второй за утро беспилотник уничтожили в Подмосковье
Минобороны: Над Истринским районом Подмосковья уничтожен беспилотник
Сегодня, в 08:16 мск, над Истринским районом Подмосковья уничтожен украинский беспилотник: его сбили расчёты ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, утром 21 августа в Минобороны сообщили, что средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья, он упал в Рузском районе. Обошлось без пострадавших. Вскоре стало известно о временном закрытии аэропорта Внуково, а затем и Домодедово.
VK / Минобороны России