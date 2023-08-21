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21 августа, 05:30

Второй за утро беспилотник уничтожили в Подмосковье

Минобороны: Над Истринским районом Подмосковья уничтожен беспилотник

Сегодня, в 08:16 мск, над Истринским районом Подмосковья уничтожен украинский беспилотник: его сбили расчёты ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Напомним, утром 21 августа в Минобороны сообщили, что средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья, он упал в Рузском районе. Обошлось без пострадавших. Вскоре стало известно о временном закрытии аэропорта Внуково, а затем и Домодедово.

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VK / Минобороны России

Андрей Григорьев
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