Второй за утро беспилотник уничтожили в Подмосковье

Сегодня, в 08:16 мск, над Истринским районом Подмосковья уничтожен украинский беспилотник: его сбили расчёты ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.