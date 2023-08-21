Почти 50 рейсов были перенаправлены из Москвы из-за новой атаки украинских дронов
Росавиация: 47 рейсов были перенаправлены из Москвы в другие аэропорты
45 пассажирских и два грузовых рейса были перенаправлены из Москвы в другие города утром 21 августа в связи с ограничением полётов в столичные аэропорты из-за беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
"Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, после отмены ограничений на использование воздушного пространства в 08:30 по московскому времени всех пассажиров доставят в аэропорты назначения. По состоянию на девять утра все московские воздушные гавани работают в штатном режиме. Лайф также уже уточнял, что столичные аэропорты вернулись к работе.
Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что в шесть утра средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. Дрон упал в Рузском районе, жертв и разрушений удалось избежать. Вскоре после этого стало известно, что были временно закрыты аэропорты Внуково и Домодедово. В 08:16 мск был уничтожен второй украинский дрон, его сбили над Истринским районом. Также мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу.
Freepik