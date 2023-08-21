Почти 50 рейсов были перенаправлены из Москвы из-за новой атаки украинских дронов

45 пассажирских и два грузовых рейса были перенаправлены из Москвы в другие города утром 21 августа в связи с ограничением полётов в столичные аэропорты из-за беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.