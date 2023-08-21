Летевший из Екатеринбурга самолёт приземлился в Казани вместо Москвы

Вместо московского аэропорта "Шереметьево" самолёт авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга, приземлился в Казани. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что воздушное судно развернули, когда оно должно было начать снижение. Пилот самолёта сказал пассажирам, точ в Москве все аэропорты закрыты.

Когда лайнер приземлился в аэропорту Казани, пассажирам объявили, что после дозаправки самолёт полетит в Москву.