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21 августа, 05:39

Летевший из Екатеринбурга самолёт приземлился в Казани вместо Москвы

Вместо московского аэропорта "Шереметьево" самолёт авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга, приземлился в Казани. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что воздушное судно развернули, когда оно должно было начать снижение. Пилот самолёта сказал пассажирам, точ в Москве все аэропорты закрыты.

Когда лайнер приземлился в аэропорту Казани, пассажирам объявили, что после дозаправки самолёт полетит в Москву.

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Ранее Лайф писал о том, что аэропорт Внуково в Москве временно ограничил приём и отправку авиарейсов. До этого сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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