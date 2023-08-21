Летевший из Екатеринбурга самолёт приземлился в Казани вместо Москвы
Вместо московского аэропорта "Шереметьево" самолёт авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга, приземлился в Казани. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что воздушное судно развернули, когда оно должно было начать снижение. Пилот самолёта сказал пассажирам, точ в Москве все аэропорты закрыты.
Когда лайнер приземлился в аэропорту Казани, пассажирам объявили, что после дозаправки самолёт полетит в Москву.
Ранее Лайф писал о том, что аэропорт Внуково в Москве временно ограничил приём и отправку авиарейсов. До этого сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области.
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