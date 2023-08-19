В Госдуме анонсировали выпуск новых российских самолётов
Депутат Ефимов: В РФ запускают новую линейку самолётов на замену Airbus и Boeing
Пассажирский самолёт МС-21. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
В России выпустят линейку новых гражданских самолётов, которые заменят зарубежные Airbus и Boeing. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, бывший министр транспорта РСФСР Виталий Ефимов.
"Сейчас промышленность развивается. Будет новая линейка самолётов. Уже есть план на замену [Boeing и Airbus]. Авиакомпании уже заключают договоры", — приводит слова депутата Ura.ru.
Парламентарий уточнил, что в линейку войдут как большие, так и маленькие самолёты. В частности, Ефимов упомянул МС-21 и "Байкал", который заменит Ан-2.
Ранее стало известно, что новый российский самолёт МС-21 оказался в два раза дешевле "боинга". Его стоимость для авиакомпаний составит 3,2 миллиарда рублей. Также Лайф сообщал, что самолёт "Байкал" получит сертификат уже в декабре этого года. Затем начнётся его опытная эксплуатация.