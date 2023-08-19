В Госдуме анонсировали выпуск новых российских самолётов

В России выпустят линейку новых гражданских самолётов, которые заменят зарубежные Airbus и Boeing. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, бывший министр транспорта РСФСР Виталий Ефимов.

"Сейчас промышленность развивается. Будет новая линейка самолётов. Уже есть план на замену [Boeing и Airbus]. Авиакомпании уже заключают договоры", — приводит слова депутата Ura.ru.