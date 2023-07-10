Названы сроки сертификации самолёта, который заменит кукурузники

Самолёт "Байкал" получит сертификат к декабрю 2023 года, после чего начнётся его опытная эксплуатация. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В декабре должен получить сертификат самолёт "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации", — сказал глава правительства на пленарном заседании Международной промышленной выставки "Иннопром".