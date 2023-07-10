Названы сроки сертификации самолёта, который заменит кукурузники
Мишустин: Самолёт "Байкал" получит сертификат в декабре 2023 года
Самолёт "Байкал" получит сертификат к декабрю 2023 года, после чего начнётся его опытная эксплуатация. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В декабре должен получить сертификат самолёт "Байкал", который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации", — сказал глава правительства на пленарном заседании Международной промышленной выставки "Иннопром".
Мишустин добавил, что в будущем самолёт получит российский двигатель. По его словам, в настоящее время ведётся работа в этом направлении.
Весной Лайф рассказывал, что легкомоторный самолёт ЛМС-901 "Байкал" с российским двигателем планируют пустить в полёты в третьем квартале 2024 года. Лёгкое многоцелевое воздушное судно призвано прийти на смену устаревшему советскому Ан-2, более известному как кукурузник.
ТАСС / Донат Сорокин