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8 июня, 18:45

Российские самолёты продолжают обслуживаться за рубежом, сообщил Минтранс

Глава Минтранса Савельев: Самолёты РФ продолжают обслуживаться за рубежом

Обслуживание некоторых российских самолётов до сих пор происходит за рубежом. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать ещё", — сообщил он.

Также министр сообщил, что российский авиапарк будет пополняться отечественными лайнерами, Минпромторг разрабатывает соответствующую программу.

Турецкая компания Havaş заявила о рисках обслуживания российских и белорусских самолётов

Турецкая компания Havaş заявила о рисках обслуживания российских и белорусских самолётов

А ранее специалист по безопасности полётов Александр Романов объяснил, стоит ли пассажирам самолёта опасаться удара молнии. В такой ситуации надо принять правильную позу: удерживать руки на коленях, а стопы плотно прижать к полу.

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ТАСС / Марина Лысцев

Лариса Сафронова
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