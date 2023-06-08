Российские самолёты продолжают обслуживаться за рубежом, сообщил Минтранс

Обслуживание некоторых российских самолётов до сих пор происходит за рубежом. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать ещё", — сообщил он.

Также министр сообщил, что российский авиапарк будет пополняться отечественными лайнерами, Минпромторг разрабатывает соответствующую программу.