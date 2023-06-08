Российские самолёты продолжают обслуживаться за рубежом, сообщил Минтранс
Глава Минтранса Савельев: Самолёты РФ продолжают обслуживаться за рубежом
Обслуживание некоторых российских самолётов до сих пор происходит за рубежом. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в программе "Вести" на канале "Россия-1".
"Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать ещё", — сообщил он.
Также министр сообщил, что российский авиапарк будет пополняться отечественными лайнерами, Минпромторг разрабатывает соответствующую программу.
А ранее специалист по безопасности полётов Александр Романов объяснил, стоит ли пассажирам самолёта опасаться удара молнии. В такой ситуации надо принять правильную позу: удерживать руки на коленях, а стопы плотно прижать к полу.
ТАСС / Марина Лысцев