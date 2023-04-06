Стало известно, когда российский "Байкал" полетит на отечественном двигателе

Первый полёт российского легкомоторного самолёта ЛМС-901 "Байкал", оснащённого полностью отечественным двигателем, состоится в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил журналистам главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин.

"Третий квартал 2024 года — первый полёт в составе опытного образца ЛМС-901", — сказал он в ходе брифинга.