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6 апреля, 12:48

Стало известно, когда российский "Байкал" полетит на отечественном двигателе

Самолёт "Байкал" с российским двигателем полетит в третьем квартале 2024 года

<p>Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Первый полёт российского легкомоторного самолёта ЛМС-901 "Байкал", оснащённого полностью отечественным двигателем, состоится в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил журналистам главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин.

"Третий квартал 2024 года — первый полёт в составе опытного образца ЛМС-901", — сказал он в ходе брифинга.

Опубликовано видео первого полёта лёгкого самолёта "Байкал"

Опубликовано видео первого полёта лёгкого самолёта "Байкал"

Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшему советскому Ан-2, более известному как кукурузник. "Байкал" будет меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.

Наталья Исакова
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