Новый российский самолёт МС-21 оказался в два раза дешевле "боинга"

Отечественный пассажирский самолёт МС-21 обойдётся российским авиакомпаниям в 3,2 миллиарда рублей за штуку. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах. Он уточнил, что стоимость "аналогичного "боинга" обычно составляет до шести миллиардов рублей.

В то же время глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что стоимость новых МС-21 для "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний "будет значительно ниже рынка". По его словам, государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолётов, чтобы поддержать перевозчиков в сложный для отрасли момент.