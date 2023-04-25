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25 апреля, 15:44

Новый российский самолёт МС-21 оказался в два раза дешевле "боинга"

ТАСС: Стоимость пассажирского самолёта МС-21 составит три миллиарда рублей

Отечественный пассажирский самолёт МС-21 обойдётся российским авиакомпаниям в 3,2 миллиарда рублей за штуку. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах. Он уточнил, что стоимость "аналогичного "боинга" обычно составляет до шести миллиардов рублей.

В то же время глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что стоимость новых МС-21 для "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний "будет значительно ниже рынка". По его словам, государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолётов, чтобы поддержать перевозчиков в сложный для отрасли момент.

"Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платёж", — уточнил Чемезов.

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Напомним, что ещё перед Новым годом в "Ростехе" сообщили о завершении стратегических испытаний среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Специалисты подтвердили его прочностные характеристики. 29 декабря МС-21 с российскими двигателями ПД-14 прошёл сертификацию и получил одобрительные документы Росавиации. Серийное производство лайнера начнётся в 2025 году.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Алексей Берковиц
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