Новый российский самолёт МС-21 оказался в два раза дешевле "боинга"
ТАСС: Стоимость пассажирского самолёта МС-21 составит три миллиарда рублей
Отечественный пассажирский самолёт МС-21 обойдётся российским авиакомпаниям в 3,2 миллиарда рублей за штуку. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах. Он уточнил, что стоимость "аналогичного "боинга" обычно составляет до шести миллиардов рублей.
В то же время глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что стоимость новых МС-21 для "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний "будет значительно ниже рынка". По его словам, государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолётов, чтобы поддержать перевозчиков в сложный для отрасли момент.
"Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платёж", — уточнил Чемезов.
Напомним, что ещё перед Новым годом в "Ростехе" сообщили о завершении стратегических испытаний среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Специалисты подтвердили его прочностные характеристики. 29 декабря МС-21 с российскими двигателями ПД-14 прошёл сертификацию и получил одобрительные документы Росавиации. Серийное производство лайнера начнётся в 2025 году.
ТАСС / Марина Лысцева