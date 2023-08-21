Столичные аэропорты вернулись к работе после уничтожения дронов в Подмосковье

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово возобновили приём и выпуск воздушных судов после того, как над Московской областью было уничтожено два украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

"С 08:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — сообщили во Внуково.

В Домодедово пояснили, что аэропорт был временно закрыт на приём и отправку рейсов "по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов". Ограничение было введено с 06:26 до 08:30.