Столичные аэропорты вернулись к работе после уничтожения дронов в Подмосковье
Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили приём и отправку самолётов
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово возобновили приём и выпуск воздушных судов после того, как над Московской областью было уничтожено два украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.
"С 08:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — сообщили во Внуково.
В Домодедово пояснили, что аэропорт был временно закрыт на приём и отправку рейсов "по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов". Ограничение было введено с 06:26 до 08:30.
"В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы.
Как сообщал Лайф, утром 21 августа в Минобороны сообщили, что средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья, он упал в Рузском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений. Вскоре стало известно о временном закрытии аэропорта Внуково, а затем и Домодедово. Позже в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении второго украинского дрона.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова