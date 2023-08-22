Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и автомобили в Красногорске

Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом в Красногорске. По данным Лайфа, повреждены окна и рядом стоящие автомобили. Предварительно, никто не пострадал.

Напомним, утром 21 августа в Московской области сбили два украинских беспилотника — в Рузском и Истринском районах. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Полсотни рейсов были перенаправлены в другие города.