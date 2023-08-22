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22 августа, 00:17

Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и автомобили в Красногорске

<p>Обломки сбитого дрона повредили жилой дом и автомобили в Красногорске. Обложка © LIFE</p>

Обломки сбитого дрона повредили жилой дом и автомобили в Красногорске. Обложка © LIFE

Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом в Красногорске. По данным Лайфа, повреждены окна и рядом стоящие автомобили. Предварительно, никто не пострадал.

Обломки сбитого дрона повредили жилой дом и автомобили в Красногорске. Фото © LIFE

Обломки сбитого дрона повредили жилой дом и автомобили в Красногорске. Фото © LIFE

Воробьёв доложил Путину о двух сбитых над Подмосковьем беспилотниках

Воробьёв доложил Путину о двух сбитых над Подмосковьем беспилотниках

Напомним, утром 21 августа в Московской области сбили два украинских беспилотника — в Рузском и Истринском районах. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Полсотни рейсов были перенаправлены в другие города.

Артур Лапсаков
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