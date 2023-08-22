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22 августа, 00:51

МО РФ: Четыре дрона подавлены и уничтожены в Брянской и Московской областях

<p>Обломки уничтоженного дрона в Подмосковье. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55914?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки уничтоженного дрона в Подмосковье. Обложка © t.me / SHOT

Четыре беспилотника подавлены и уничтожены в ночь на 22 августа над Брянской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Брянской области дроны были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы, в Подмосковье — уничтожены средствами ПВО. Пострадавших в результате нет.

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Напомним, обломки сбитого в Красногорске беспилотника повредили жилой дом и припаркованные внизу автомобили. Предварительно, никто не пострадал. Лайф также показывал момент уничтожения этого дрона.

Артур Лапсаков
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