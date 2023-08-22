МО РФ: Четыре дрона подавлены и уничтожены в Брянской и Московской областях
Обломки уничтоженного дрона в Подмосковье. Обложка © t.me / SHOT
Четыре беспилотника подавлены и уничтожены в ночь на 22 августа над Брянской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Брянской области дроны были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы, в Подмосковье — уничтожены средствами ПВО. Пострадавших в результате нет.
Напомним, обломки сбитого в Красногорске беспилотника повредили жилой дом и припаркованные внизу автомобили. Предварительно, никто не пострадал. Лайф также показывал момент уничтожения этого дрона.