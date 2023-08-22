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22 августа, 00:38

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Система ПВО сбила два ударных беспилотника в Московской области. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", — написал Собянин.

Момент взрыва беспилотника в Красногорске. Видео © t.me / SHOT

Лайф показывает момент уничтожения беспилотника над Красногорском

Лайф показывает момент уничтожения беспилотника над Красногорском

Напомним, обломки сбитого в Красногорске беспилотника повредили жилой дом и припаркованные внизу автомобили. Предварительно, никто не пострадал.

Обложка ©

Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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