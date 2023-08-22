Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Система ПВО сбила два ударных беспилотника в Московской области. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", — написал Собянин.

Момент взрыва беспилотника в Красногорске. Видео © t.me / SHOT