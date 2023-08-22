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22 августа, 04:51

Осколки и сигнализация: Показан двор многоэтажки в Красногорске после взрыва беспилотника

SHOT показал двор многоэтажки в Красногорске после взрыва беспилотника

Камера на многоэтажке в Красногорске сняла момент взрыва беспилотника ранним утром 22 августа. Кадры приводит телеграм-канал SHOT.

На них видно, как двор озаряет яркая вспышка, у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация, после чего сверху начинают сыпаться осколки стекла.

Двор многоэтажки в Красногорске после взрыва беспилотника. Видео © t.me / SHOT

Воробьёв подтвердил, что при падении дрона в Красногорске никто не пострадал

Воробьёв подтвердил, что при падении дрона в Красногорске никто не пострадал

Напомним, минувшей ночью в Подмосковье сбили два беспилотника — в Красногорске и в районе Часцов. Видео с моментом уничтожения одного из дронов публиковал Лайф. Его обломки повредили жилой дом и припаркованные во дворе автомобили.

Обложка ©

Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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