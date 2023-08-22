Осколки и сигнализация: Показан двор многоэтажки в Красногорске после взрыва беспилотника

Камера на многоэтажке в Красногорске сняла момент взрыва беспилотника ранним утром 22 августа. Кадры приводит телеграм-канал SHOT .

На них видно, как двор озаряет яркая вспышка, у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация, после чего сверху начинают сыпаться осколки стекла.