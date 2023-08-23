5 российских актрис, чей талант у зрителей вызывает сомнение

Пока для некоторых отечественных артисток путь в большое кино растягивается на долгие годы, другие из института сразу попадают в блокбастеры. И талант при этом играет далеко не главную роль. Мы собрали пять российских актрис, которые своей карьере обязаны удаче, внешности, хорошим знакомым или любовной связи.

1. Мария Кожевникова

Каких российских популярных актрис зрители готовы назвать бездарностью? Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Мария Кожевникова, известная своими ролями в различных телесериалах типа "Универ" столкнулась с изрядной долей скептицизма, когда речь зашла о её актёрских способностях. В то время как некоторые аплодируют присутствию Марии на экране, другие ставят под сомнение её диапазон глубины как профессиональной актрисы. Переход Кожевниковой из посредственных сериалов на большой экран взбудоражил зрителей, вызвал удивление и многочисленные споры о подлинности таланта девушки. Мария, несмотря на то что сыграла почти в 50 картинах, до сих известна по роли Аллочки. Там её оценили за внешность и легкомысленность героини. В 2015 году актриса снялась в фильме "Батальонъ", ради которого она побрилась налысо, но зрители этого не оценили. Возможно, осознав свою несостоятельность в направлении актёрского мастерства, Мария Кожевникова занялась политической деятельностью и воспитанием детей.

2. Юлия Снигирь

Талант актрисы Юлии Снигирь вызывает подозрение у зрителей. Фото © ТАСС / DPA / Hubert Boesl

Юлии Снигирь после выхода фильма "Обитаемый остров" советовали переквалифицироваться из актрисы в модели. Внешние данные у неё были, а вот таланта, как оказалось, не хватило. Снигирь продолжала идти к цели, даже попала в Голливуд и к Паоло Соррентино, но и там закрепиться не смогла. Вернувшись на родину, Юлия с азартом взялась за новые роли и опять получила шквал критики. Публике не нравились ни "Великая", ни любые другие проекты звезды. Однако в последние годы всё чаще обсуждают личную жизнь Снигирь, а не её актёрские достижения. Юлия увела из семьи Евгения Цыганова, гражданская жена которого была беременна седьмым ребёнком. Из-за этого некоторые поклонники отвернулись от неё. Хотя сама Снигирь не унывает и продолжает сниматься.

3. Паулина Андреева

Актёрские таланты жены знаменитого режиссёра Фёдора Бондарчука вызывают у критиков сомнения. Фото © ТАСС / Александр Щербак

После сериала "Метод" и триллера "Саранча" Паулине Андреевой попытались навязать образ женщины-вамп. Но не вышло. Критики называют Андрееву "блёклой", "неэмоциональной" и "слишком сдержанной". Паулина до встречи со своим возлюбленным Фёдором Бондарчуком ни разу не играла главной роли, но с 2015 года всё изменилось. Муза стала очень востребованной во всех фильмах известного режиссёра и его друзей. Спустя пять лет кино ей стало мало и она написала сценарий сериала "Псих", который вышел в 2020 году, режиссёром сериала, конечно же, стал её супруг.

4. Ольга Погодина

Артистку Ольгу Погодину многие зрители считают одной из бездарных актрис отечественного кино. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Красота и самоуверенность — это то, что было у Погодиной всегда. Чего нельзя сказать о блистательной актёрской игре, после который зритель, как Станиславский, верит каждому слову и эмоции. И не думайте, что проблема лишь в претензии наблюдателей. Поступив в Щукинское училище, Погодина вызывала неприязнь Марины Пантелеевой, руководителя её курса. Ежегодно она ставила вопрос о полной профнепригодности студентки как актрисы, а в дипломном спектакле даже отказалась с ней репетировать. Многие зрители и сегодня солидарны с ней. Погодину называют плоской и искусственной, с ломающимся невыразительным голосом, не способной создать хоть сколько-нибудь достоверный образ в кино.

5. Наталья Медведева

Почему зрителям так не нравится Наталья Медведева — юмористка, решившая стать актрисой. Фото © natalymedvedeva.com

Ещё одна "актриса без "Оскара". После "Камеди вумен" Наталью пригласили сняться в сериале "Конная полиция". По мнению зрителей, работа Медведевой оказалась полностью провальной, в роль вжиться ей не удалось и изобразила свою героиню юмористка слишком наигранно, неправдоподобно и всё также "по-камедивуменовски". Верните женщину в КВН.