Киркоров, Глюкоза, Харламов и другие звёзды, которые поведут детей в школу 1 сентября

Не за горами День знаний — время, когда школьники надевают свои новенькие рюкзаки, блестящие туфли и идут навстречу новым впечатлениям. Провожать детей в школу отправились не только простые россияне, но и звёзды шоу-бизнеса. Интересно, кто из знаменитостей поведёт своих ребятишек на праздничную линейку в этом году? Сейчас узнаем!

Филипп Киркоров

Как выглядят сегодня дети Филиппа Киркорова, которые совсем скоро снова вернутся за школьную парту. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров в этом году вновь проводит своих детей на День знаний! Его ребята уже совсем большие. Сын Мартин идёт в пятый класс, а Алла-Виктория — в шестой. В прошлом году звёздных детишек сопровождали в этот волнительный день папа Филипп и дедушка Бедрос. Интересно, а кто окажется на празднике в этом?

Кстати, стоит сказать, Мартин и Алла-Виктория учатся в московской "Хорошколе", за которую в год поп-королю приходится платить больше трёх миллионов рублей за обучение. Конечно, ведь там бассейн, планетариум, кулинариум и много чего ещё интересного. Единственное, из-за чего дети Киркорова могут завидовать своим обычным сверстникам, — это то, что в элитной школе дети учатся десять месяцев вместо девяти.

2. Певица Глюкоза

Звёздная артистка Глюкоза проводит в этом году свою младшенькую дочку Веру. А 15-летняя Лидия, которая просит называть себя именем Рэй, несколько месяцев назад заявила, что она намерена уйти из школы после девятого класса, чтобы работать. Старшая дочь Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) пошла по стопам матери и стала певицей. Ранее она выступала под псевдонимом LIDUS, а позже взяла псевдоним Ray.

В 2023 году Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, проводит в школу младшенькую дочку Веру. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Гарик Харламов

Гарик Бульдог Харламов готовится провожать в школу дочку Настю, которую родила бывшая жена Кристина Асмус. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov

Известный российский юморист Гарик Харламов меньше чем через две недели отправит на торжественную школьную линейку свою дочку Настю. Девочка в этом году переходит в четвёртый класс. Вполне возможно, мы снова скоро будем наблюдать невыспавшегося Гарика. Помните, как он не любит вставать рано? Юморист очень негодует: зачем нужно так рано отправляться в школу, мучая детей и родителей. Харламов даже придумал образовательную реформу и предложил разделить школы для детей-жаворонков и детей-сов. Что ж, звучит неплохо!

Сергей Лазарев

В этом году Сергей Лазарев поведёт восьмилетнего сына Никиту в третий класс. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев перестал скрывать своё отцовство, когда его первенцу было два года. Сейчас у артиста двое детей: Никите восемь лет, а Ане — пять. Старшенький в этом году пойдёт уже в третий класс, а в каком возрасте отправится в школу дочка, пока неясно. Никита учится в частной школе. Звёздный папа доволен знаниями, которые получает наследник. У сына Сергея Лазарева много разных развивающих занятий. Более того, артист не делает с ребёнком домашние задания. Никита всё выполняет в классе. Мальчик с удовольствием ходит в школу.

Ксения Бородина

Как в этом году Бородина станет управляться со своими дочками-школьницами? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / borodylia

Звезда реалити-шоу "Дом-2" воспитывает двух дочерей. В этом году проводит Марию и Теону в элитную гимназию имени Е.М. Примакова. Эта школа привлекает звёзд и их наследников возможностью учиться в билингвальной среде, а обучение в ней стоит 700 тысяч рублей в год. Старшая дочь ведущей Маруся пойдёт в восьмой класс, а Теона — в первый. Бородина жалуется, что ей сложно разорваться. Например, в прошлом году мать-одиночка сетовала на то, что не может пойти на открытые уроки у Маруси и Теоны, которые были в одно время. И это ещё Теона училась в подготовительной школе. Насколько сложно будет Ксении теперь, тяжело представить.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

В этом году сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша пойдёт в третий класс. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша в этом году пойдёт в третий класс. Гном Гномыч учится в подмосковной школе "Перспектива" во Власихе. Звёздные родители намеренно не стали отдавать сына в элитное учреждение. Многие удивляются, как бедный наследник пары успевал и осваивать арифметику, и отрабатывать прыжки на катке. Ведь Рудковская призналась, что ребёнок тренируется шесть дней в неделю по несколько часов. Что ж, держись, Гном Гномыч, тебе ещё девять лет придётся непросто…

Юлия Барановская

Как выглядят дети Юлии Барановской и где начнут учиться в 2023 году? Фото © ТАСС / Вадим Тараканов