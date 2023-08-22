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22 августа, 13:57

Тимати заявил, что готов купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) заявил о готовности купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino’s Pizza прошу руководство связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", — говорится в публикации.

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Напомним, у Юнусова и Пинского уже есть опыт перезапуска в России бизнеса. Вместе с компанией "Синдика" они приобрели активы Starbucks в России.

Ранее Лайф писал о том, что нидерландская компания – оператор бренда Domino's Pizza начала процесс банкротства бизнеса после неудавшихся попыток продать его.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficiall

Илья Суриков
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