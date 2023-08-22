Тимати заявил, что готов купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) заявил о готовности купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino’s Pizza прошу руководство связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", — говорится в публикации.

Напомним, у Юнусова и Пинского уже есть опыт перезапуска в России бизнеса. Вместе с компанией "Синдика" они приобрели активы Starbucks в России.