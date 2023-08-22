Тимати заявил, что готов купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России
Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) заявил о готовности купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino’s Pizza прошу руководство связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", — говорится в публикации.
Напомним, у Юнусова и Пинского уже есть опыт перезапуска в России бизнеса. Вместе с компанией "Синдика" они приобрели активы Starbucks в России.
Ранее Лайф писал о том, что нидерландская компания – оператор бренда Domino's Pizza начала процесс банкротства бизнеса после неудавшихся попыток продать его.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / timatiofficiall