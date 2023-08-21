Владелец Domino's Pizza в России добивается признания банкротом

Нидерландская компания DP Eurasia, оператор бренда Domino's Pizza, после неудачных попыток продать бизнес начала процесс его банкротства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"В условиях всё более сложной ситуации непосредственная холдинговая компания DP Russia теперь вынуждена пойти на этот шаг, который приведёт к прекращению попытки продажи DP Russia как действующего предприятия и, что неизбежно, к прекращению присутствия группы в России", — говорится в заявлении.

При этом уточняется, что внешний долг российского подразделения в размере 520 миллионов рублей погасила турецкая "дочка" за счёт имеющихся средств.