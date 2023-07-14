Лайф узнал новое название Domino's Pizza в России

Американская сеть пиццерий Domino's Pizza в России с 17 июля будет называться Best Price Pizza. Об этом сообщает "SHOT-проверка".

Логотип Best Price Pizza. Фото © Telegram / "SHOT-проверка"

По данным телеграм-канала, сотрудникам уже выдали новую форму, сейчас происходит замена вывесок и расклейка на витрины логотипов с названием Best Price Pizza.

При этом в самой Domino's Pizza смену названия в официальном комментарии опровергли и подчеркнули, что "сеть продолжает работу под собственным брендом".