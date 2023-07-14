"Черноголовка" купила 100% доли производителя чипсов Pringles в России

"Черноголовка" завершила приобретение 100% доли российского бизнеса производителя "Принглс" — компании "Келлогг рус", сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Подчёркивается, что "Келлогг рус" будет переименован в "Любятово".

"Акционерное общество "Аквалайф ресурс" (холдинговая компания группы "Черноголовка") завершило приобретение 100% доли в ООО "Келлогг рус", получив все необходимые разрешения от регуляторов. В ближайшее время ООО "Келлогг рус" будет переименовано в ООО "Любятово", — рассказали там.

Детали сделки не разглашаются, однако там добавили, что "Любятово" продолжит производить печенье и готовые завтраки. В портфеле компании марки Extra и бренды Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr. Всего компания обладает тремя заводами в России, где работает 1780 человек.