Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о продаже "Балтики"

"Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — очень важная веха в очень сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то что это был масштабный проект, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более восьми тысяч наших сотрудников в России", — говорится в заявлении.