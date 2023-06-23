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23 июня, 15:50

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о продаже "Балтики"

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании "Балтика", сообщает пресс-служба организации.

"Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — очень важная веха в очень сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то что это был масштабный проект, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более восьми тысяч наших сотрудников в России", — говорится в заявлении.

Имя покупателя не раскрывается. Известно, что сделку должны одобрить регулирующие органы, сроки её закрытия также пока неизвестны.

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Ранее сообщалось, что Carlsberg Group может продать "Балтику" турецкой Efes. Эксперты сочли такой вариант единственным разумным, ведь компания обладает достаточной компетенцией для управления масштабным бизнесом и не покидает российский рынок.

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Carlsberg Group

Наталья Исакова
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