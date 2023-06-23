Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о продаже "Балтики"
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании "Балтика", сообщает пресс-служба организации.
"Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — очень важная веха в очень сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то что это был масштабный проект, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более восьми тысяч наших сотрудников в России", — говорится в заявлении.
Имя покупателя не раскрывается. Известно, что сделку должны одобрить регулирующие органы, сроки её закрытия также пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Carlsberg Group может продать "Балтику" турецкой Efes. Эксперты сочли такой вариант единственным разумным, ведь компания обладает достаточной компетенцией для управления масштабным бизнесом и не покидает российский рынок.