Производитель "Арарата" прокомментировал сообщения о прекращении поставок в Россию
ТАСС: Ереванский коньячный завод продолжает поставлять "Арарат" в Россию
Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, продолжает поставки коньяка "Арарат" в Россию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник на армянском предприятии.
"Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнёрами во всех странах", — рассказал осведомлённый собеседник агентства.
Кроме того, один из участников алкогольного рынка России подчеркнул, что никакой информации от партнёров из Еревана о прекращении сотрудничества и вовсе не поступало. Он также заверил, что если поставки алкоголя будут остановлены, то какое-то время ещё будут продаваться запасы.
Напомним, о прекращении экспорта продукции Ереванского коньячного завода в Россию 18 мая сообщал министр экономики Армении Ваан Керобян. А 12 мая французский концерн Pernod Ricard заявил, что прекратил поставки в РФ алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами ещё с конца апреля. Отметим, что концерн, помимо "Арарата", выпускает элитный коньяк Martell, такие виды виски, как Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, а также джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca.
ТАСС / Александр Рюмин