Производитель "Арарата" прокомментировал сообщения о прекращении поставок в Россию

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, продолжает поставки коньяка "Арарат" в Россию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник на армянском предприятии.

"Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнёрами во всех странах", — рассказал осведомлённый собеседник агентства.

Кроме того, один из участников алкогольного рынка России подчеркнул, что никакой информации от партнёров из Еревана о прекращении сотрудничества и вовсе не поступало. Он также заверил, что если поставки алкоголя будут остановлены, то какое-то время ещё будут продаваться запасы.